Missionari Consolata: nel fine settimana convegno alla Certosa di Pesio “Sulla soglia. Dall’ascolto al dialogo”

“Sulla soglia. Dall’ascolto al dialogo”. Questo il tema del convegno alla Certosa di Pesio promosso dai Padri missionari della Consolata in programma alla Certosa di Pesio, dal 17 al 19 giugno. I lavori si apriranno nella serata di venerdì con l’intervento del teologo don Duilio Albarello su “La Chiesa in dialogo con la cultura contemporanea”. Sabato mattina dopo la lectio proposta dalla biblista Laura Verrani, il parroco e filosofo don Luca Margaria rifletterà sul “Dialogo come forma di tolleranza”. Del “Dialogo come forza dell’Europa…” parlerà invece il giornalista Franco Chittolina. Nel pomeriggio l’intervento su “Dialoghi necessari in Medio Oriente” del padre domenicano Claudio Monge sarà seguito dalla tavola rotonda. In serata, poi, un concerto con canti orientali ucraini. Domenica mattina sarà fratel Guido Dotti, monaco di Bose, a spiegare come “Dialogare tra cristiani per camminare insieme” prima del confronto su come “Dialogare su vie diverse per crescere nella fede” tra fratel Matteo Nicolini-Zani, monaco di Bose, e Shuddhananda Giri, monaco induista del Gitananda Ashram. Conclusione in serata con la celebrazione eucaristica presieduta alle 20 da mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, per la festa della Consolata.