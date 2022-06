Obolo di San Pietro: nel 2021 ricevuti 46,9 milioni di euro

L’Obolo di San Pietro ha ricevuto in totale dai fedeli di tutto il mondo 46,9 milioni di euro, di cui 44,4 dalle donazioni e 2,5 da oneri finanziari e altre attività. È quanto risulta dal bilancio 2021, diffuso oggi. Gli ambiti in cui l’Obolo eroga i fondi riguardano da un lato il servizio svolto dalla Curia Romana, dall’altro le numerose opere caritative che assistono direttamente i più bisognosi. Dei 65,3 milioni di euro spesi nel 2021, 46,9 milioni di euro sono stati finanziati dalle offerte ricevute nel corso dell’anno dai fedeli, mentre i rimanenti 18,4 milioni sono stati finanziati dal patrimonio stesso dell’Obolo. In particolare, 55,5 milioni di euro hanno contribuito alle attività promosse dalla Santa Sede nello svolgimento della missione apostolica del Papa, mentre come detto circa 10 milioni di euro (9,8 milioni per l’esattezza) hanno riguardato progetti di assistenza. La Giornata per la Carità del Papa si celebra quest’anno il 26 giugno. Nel 2021, nel corso dell’analoga Giornata, le diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 3.115.270,95 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del Codice di Diritto canonico è stato di euro 4.020.125,00.