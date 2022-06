Sport e salute: Campus Biomedico, domani a Roma visite gratuite, corsa non competitiva e passeggiata veloce per prevenire le malattie del fegato

Consulti medici gratuiti per la prevenzione delle malattie epatiche, una corsa non competitiva e una passeggiata veloce tra i resti archeologici della Riserva naturale regionale di Decima Malafede (Roma) sono gli ingredienti principali di “Run For Liver”, in programma domani dalle 14.30 alle 19.30. A volere la manifestazione gratuita gli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico per promuovere la salute del fegato attraverso l’alimentazione e gli stili di vita corretti (via Àlvaro del Portillo, 21, Roma).

Precedute dalla tavola rotonda “La sindrome metabolica e il fegato grasso fra farmaci dieta, motivazione e movimento: come migliorarsi” (alle ore 15) moderata dall’epatologo Giovanni Galati, il pomeriggio a ingresso libero vedrà il suo centro (alle ore 16) nei due momenti di passeggiata veloce e corsa non competitiva di 3 Km ciascuna con la guida Isabella Calidonna (tecnico Fidal e storica dell’arte, ideatrice del progetto Archeorunning). Saranno due occasioni per esplorare le bellezze naturalistiche della riserva, oltre che un’opportunità per i partecipanti di imparare le tecniche corrette di corsa e fit walking. L’evento si concluderà con un counseling medico e nutrizionale degli epatologi, diabetologi, internisti, nutrizionisti, cardiologi e medici dello sport che metteranno gratuitamente a disposizione dei cittadini le loro competenze negli stand allestiti sul piazzale interno dell’Università Campus Biomedico di Roma.