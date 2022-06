Emergenza roghi: le Forze armate a sostegno della Campagna antincendio boschivo 

(Foto ANSA/SIR)

Anche per il 2022 si rinnova l’impegno della Difesa a sostegno della Aib-Campagna antincendio boschivo, che durerà fino al 30 settembre, che vedrà operare congiuntamente personale e mezzi della Difesa, del Dipartimento di Protezione civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nelle attività di spegnimento di roghi su tutto il territorio nazionale. Le Forze Armate Italiane parteciperanno alla campagna con un totale di 10 elicotteri, tutti pronti al decollo con relativo equipaggio di volo. Cinque di questi in diversi Reggimenti dell’Aviazione dell’Esercito: un HH-412A ed un HH-205A a Viterbo, due HH-412A a Cagliari e Lamezia Terme, un UH-90A a Rimini. A questi si aggiunge un AB-212 della Marina militare a Catania, due HH-139 dell’Aeronautica militare a Trapani Birgi e Decimomannu e due NH 500 dell’Arma dei Carabinieri. Un impiego di mezzi e forze grazie ai quali Difesa e Protezione civile aumentano l’operatività rispetto allo scorso anno. La Campagna Aib 2022, di competenza del Coau-Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione civile in coordinamento con il Covi-Comando operativo di vertice interforze, potrà contare in totale su 34 mezzi aerei, 24 dei quali messi a disposizione dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (15 Canadair, 5 Erickson S64F e 4 AB-412), a bordo dei quali opereranno anche piloti delle Forze armate.