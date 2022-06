Diocesi: Caritas Modena, oggi e domani il Centro Papa Francesco ospiterà una due-giorni di festa e confronto

Una due-giorni di festa e confronto mettendo al centro gli ospiti della Caritas diocesana e gli operatori pastorali e del Servizio sociale territoriale del Comune di Modena che quotidianamente sono coinvolti in processi di inclusione nel contesto urbanistico del centro storico della città. Questo quanto è in programma nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 giugno (dalle 16.30 con gli attori più istituzionali), e di domani, venerdì 17 giugno (dalle 18 con la cittadinanza tutta), presso il Centro Papa Francesco con l’iniziativa “Io C’entro”. “La Caritas diocesana modenese – viene spiegato in un contributo pubblicato sul sito web della diocesi – fin dal 2017, sotto la guida del nostro arcivescovo Castellucci aveva scelto di investire molte risorse anche economiche, per un’opera-segno che mettesse al centro il valore del legame. Nella convinzione che i bisogni primari della casa, del lavoro, del cibo, quando non soddisfatti erano solo ‘spie’ di una mancanza di legami con i propri contesti familiari, con il mondo dei servizi, con i contesti sociali prossimi e informali, come quelli più strutturati come un luogo di lavoro, una scuola, un condominio. L’intuizione si è rivelata felice perché la stessa Caritas diocesana, come espressione di una Chiesa in uscita ha sentito l’esigenza di ‘legarsi’ in una collaborazione generativa e non solo ‘formale’ con il Comune di Modena”. “Le giornate – viene annunciato – non saranno occasione di dare la parola a chi ha ruoli più istituzionali, ma ai veri protagonisti del Centro, cercando di comprendere come replicare e trasferire alcuni esiti, e come generare nuove forme di coprogettazione attorno ad altri problemi sociali. Partendo da quello che c’è e con le persone portatrici di certe esigenze, e non soffermandoci solo su ciò che manca, e pensando ad interventi per chi fa più fatica”.