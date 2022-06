Società San Paolo: don Rizzolo (direttore generale apostolato), “gioia per elezione di don Soliman. Rinnoviamo impegno per evangelizzazione in cultura comunicazione”

“Il Gruppo editoriale San Paolo ha appreso con gioia la notizia dell’elezione di don Domenico Soliman come nuovo superiore generale della Società San Paolo, la congregazione religiosa a cui appartiene il gruppo editoriale stesso. A nome degli amministratori, dei dirigenti e di tutto il personale esprimiamo a don Domenico i migliori auguri per il nuovo e impegnativo incarico. In comunione fraterna con lui rinnoviamo il nostro impegno apostolico di evangelizzazione nella cultura della comunicazione”. Lo scrive in una nota don Antonio Rizzolo, direttore generale dell’apostolato.