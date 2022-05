Ucraina: Milano, all’Ambrosianeum incontro pubblico sulla “pace da costruire”. Intervengono gli arcivescovi Delpini e Shevchuk

“Ucraina: una pace da costruire”: è il titolo di un incontro che si terrà lunedì 23 maggio, alle ore 15.30, alla Fondazione Ambrosianeum, in via Delle Ore 3, Milano (e in diretta streaming sul Canale YouTube Ambrosianeum). La proposta viene da Ambrosianeum, in collaborazione con Istituto auxologico italiano e Università Cattolica. “Il conflitto in Ucraina interpella le nostre coscienze di uomini e credenti su come essere, nel concreto, costruttori di pace e giustizia”, affermano i promotori. “La guerra non è più uno sfuocato ricordo del nostro passato o una sterile notizia che arriva da territori lontani: impone alla politica, alla diplomazia, alle religioni e anche agli operatori economici e della cultura di mettere nuovamente e sempre al centro la vita delle persone e le condizioni per renderla veramente umana”.

Introduce e coordina l’incontro pubblico Marco Garzonio, presidente Fondazione culturale Ambrosianeum. Intervengono: Francesco Braschi, direttore della classe di slavistica dell’Accademia Ambrosiana, Milano; Raul Caruso, docente di Politica economica in Cattolica; Cristian Colţeanu, diplomatico, già ambasciatore di Romania in Italia; Oana Grigorescu, coordinatrice Fundația Pentru Inovatii Sociale Regina Maria, Corbeanca, Romania; Luminita Rotaru, direttore sanitario Cardiorec Auxologico Romania. Intervengono Svjatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, e mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.