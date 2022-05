Comunicazioni sociali: Lecce, venerdì incontro-dialogo “Ascoltare con l’orecchio del cuore” con mons. Viganò

(foto diocesi Lecce)

In preparazione alla 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che quest’anno si celebra il 29 maggio, l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Lecce in collaborazione con il quotidiano online Portalecce, hanno organizzato per venerdì 20 maggio alle 20 nel chiostro dell’antico seminario di piazza Duomo, un incontro-dialogo dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, che si inserisce nel solco delle iniziative promosse per il cammino sinodale. L’evento gratuito è rivolto in particolare a giornalisti ed operatori della comunicazione e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Fb di Portalecce.