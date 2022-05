Ucraina: la Russia espelle 24 diplomatici italiani. Farnesina, “immediato cessate il fuoco che ponga fine a sofferenze dei civili e garantisca l’avvio di negoziati”

“L’Italia prende atto della decisione della Federazione Russa di espellere 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio Ice nella Federazione Russa. Il personale oggetto del provvedimento ha sempre esercitato le proprie funzioni nel pieno rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”. È quanto si legge in una nota della Farnesina a seguito della comunicazione all’ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, della decisione di espellere 24 diplomatici italiani.

“Nel ribadire la ferma condanna per l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, l’Italia – prosegue la nota – chiede con forza un immediato cessate il fuoco che ponga fine alle sofferenze della popolazione civile e garantisca l’avvio di negoziati concreti per una soluzione politica e sostenibile del conflitto”.