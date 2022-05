Diocesi: Avezzano, nel pomeriggio il 12° Concerto per la pace con l’Orchestra dei ragazzi. Si raccoglieranno offerte per l’Ucraina

È in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio, il 12° Concerto per la pace proposta dall’Orchestra dei ragazzi diretta dal maestro Massimiliano De Foglio. L’appuntamento, ospitato dalle 18 nel teatro dei Marsi, vedrà la partecipazione anche del vescovo diocesano, mons. Giovanni Massaro. Sarà l’occasione, si legge in una nota, per raccogliere fondi per l’Ucraina. Questa mattina, dalle 11, ci sarà l’anteprima per le scuole in cui parteciperanno bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra ospiti nella Marsica.

“La diocesi, attraverso l’associazione Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi, ha elaborato un progetto che – viene spiegato – durante l’anno scolastico impegna gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale del comprensorio marsicano per la costituzione dell’Orchestra dei ragazzi che si è esibita per la prima volta in assoluto nel concerto per la pace del 24 marzo 2010”. Gli enti che collaborano alla realizzazione dell’importante e innovativo progetto sono, oltre all’Orchestra giovanile diocesana, che ha promosso l’iniziativa, le scuole secondarie di primo grado Camillo Corradini e Alessandro Vivenza di Avezzano, Tommaso da Celano di Celano, Albert Sabin di Capistrello e Andrea Argoli di Tagliacozzo, con i rispettivi dirigenti scolastici (i professori Marianna Lostagnaro, Franca Felli, Massimo Pizzardi, Clementina Cervale e Damiano Lupo) e i docenti di strumento musicale. L’orchestra è formata da oltre cento elementi provenienti dalle classi di flauto, sassofono, clarinetto, tromba, violino, chitarra, percussioni e pianoforte. Il concerto annuale della compagine concertistica, unica nel suo genere, rappresenta il momento culminante del progetto didattico finalizzato alla costituzione della grande orchestra di ragazzi nella quale si alterneranno di anno in anno, gli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale.