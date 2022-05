Scuola: Gariwo, domani premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “Adotta un Giusto 2021/22”

Più di 900 elaborati, prodotti da ragazzi di circa 300 istituti sparsi su tutto il territorio italiano. Sono i numeri del concorso “Adotta un Giusto 2021/22”, l’annuale bando per le scuole promosso dall’Associazione Giardino dei Giusti (composta da Comune di Milano, Gariwo e Ucei) insieme al Ministero dell’Istruzione, giunto quest’anno alla settima edizione. Gli studenti hanno risposto alle proposte del bando adottando nel corso dell’anno scolastico figure di Giusti che hanno salvato vite o si sono contraddistinti per la salvaguardia della dignità umana nei momenti più bui della storia. Le cerimonie di premiazione si svolgeranno nel corso della mattinata di giovedì 19 maggio e verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Fondazione Gariwo. Oltre che dai saluti istituzionali di Elena Buscemi (presidente del Consiglio comunale di Milano), Gabriele Nissim (presidente della Fondazione Gariwo) e Anna Maria Samuelli (responsabile della commissione didattica della Fondazione Gariwo), l’evento sarà arricchito dalle testimonianze di Igor Trocchia (allenatore di calcio impegnato contro il razzismo, attuale ct della Nazionale sordi) e Luisa Impastato (nipote di Peppino e Felicia Impastato) e dai contributi dei membri della compagnia teatrale Oderstrasse (Cornelia Miceli, Marco Ciccullo ed Enrico Ravano) e dei game designers Maria Guarnieri e Oscar Biffi. Tra i Giusti più “adottati” dell’edizione figurano il ciclista Gino Bartali; i velocisti delle Olimpiadi di Messico 1968 Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman; la nuotatrice siriana Yusra Mardini; il sindacalista brasiliano Chico Mendes; Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino Impastato. Anna Maria Samuelli, coordinatrice della commissione didattica della Fondazione Gariwo, spiega il senso di queste scelte: “Il male si sconfigge ogni giorno cercando il bene. I Giusti adottati dagli studenti sono per loro un esempio per essere responsabili, coraggiosi e attenti a chi ci sta vicino”. I premi, offerti da Ecofactory, saranno in linea con le tematiche scelte dai ragazzi: verranno infatti piantati ulivi, alberi di cacao e di acacia in Kenya, Etiopia e Guatemala per ogni classe vincitrice. Sul sito di Gariwo è possibile consultare il programma dettagliato delle cerimonie e i link alle dirette.