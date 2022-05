Diocesi: Rimini, domani il vescovo Lambiasi sarà insignito della cittadinanza onoraria

Domani, giovedì 19 maggio, il Consiglio comunale riminese conferirà la cittadinanza onoraria al vescovo Francesco Lambiasi. La cerimonia, con seduta solenne, si terrà dalle 18 presso gli spazi del Teatro Galli, nel centro storico della città, e vedrà l’intervento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del presidente del Consiglio comunale, Giulia Corazzi. Un riconoscimento importante: in 55 anni il Consiglio comunale riminese ha attribuito la cittadinanza onoraria solo 15 volte, due delle quali ai vescovi: mons. Emilio Biancheri e mons. Mariano De Nicolò.

“Il conferimento della cittadinanza onoraria mi colma il cuore di sincera gratitudine – le parole di mons. Lambiasi – e mi stimola il ricordo del primo giorno che misi piede in piazza Cavour, nel lontano 15 settembre 2007, come nuovo vescovo della nostra diocesi. L’abbraccio caloroso delle tantissime persone che affollavano la piazza del Municipio mi è rimasto stampato nel cuore come un graditissimo messaggio di benvenuto. Posso dire che in questi anni di ministero mi sono sempre sentito un ‘riminese di fatto’. Ora lo divento anche ‘di diritto’”.

Il riconoscimento del Comune di Rimini accomuna mons. Lambiasi ad altre importanti figure della storia della città, come Sergio Zavoli, Arnaldo Pomodoro, Margherita Zoebeli e Tonino Guerra. “Mons. Lambiasi è stato un vescovo contemporaneo – è il commento del sindaco Sadegholvaad –. Ha sempre avuto un linguaggio adeguato e si è sempre schierato dalla parte dei più deboli. Una persona eccezionale che ha vissuto a Rimini 15 anni difficili, dalla crisi finanziaria, alla pandemia e all’attuale guerra”.

La cerimonia sarà interamente trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Rimini.