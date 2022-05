Giovani: Comunità di Sant’Egidio, il 21 maggio la premiazione del Contest Yar contro il razzismo. Tra i giurati la scrittrice Edith Bruck

Edith Bruck, scrittrice, poetessa e regista, vincitrice del premio “Strega” nella categoria giovani, sarà tra i giurati del Contest Yar (Youth against racism), il progetto contro il razzismo coordinato dalla Comunità Sant’Egidio. La premiazione del Contest Yar avverrà il prossimo 21 maggio a P.zza del Popolo a Roma, in occasione del Concerto “Play music stop war”. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sui canali social del progetto e della Comunità di Sant’Egidio. Il progetto Yar, finanziato dal programma europeo Rights, equality and citizenship programme, si è posto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche della lotta alle discriminazioni. Scuole medie e superiori di tutta Italia ed Europa hanno partecipato al Contest “You are racist right!” che si è concluso lo scorso 21 aprile 2022, testimoniando la grande consapevolezza dei giovani – provenienti da diverse culture – rispetto ai temi del razzismo e della discriminazione. Quattro le categorie premiate dalla giuria: migliore elaborato italiano; miglior elaborato europeo; elaborato più votato sul web su piattaforma dedicata; premio della critica per l’elaborato che ha colpito in particolare la giuria.