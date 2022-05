Papa Francesco: morte dello sceicco Khalifa bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti, “leader illustre e lungimirante a servizio della nazione”

“Rattristato dalla notizia della morte di sua altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi, offro a vostra altezza le mie sentite condoglianze e l’assicurazione delle mie preghiere per il suo eterno riposo”. Lo scrive Papa Francesco nel telegramma inviato a Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, successore del presidente scomparso. “Anch’io mi unisco al popolo degli Emirati in lutto per la sua scomparsa e rendendo omaggio alle sue illustri e lungimiranti leadership e servizio della nazione”.

Il Papa esprime particolare gratitudine per “la sollecitudine che sua altezza ha rivolto alla Santa Sede e alle comunità cattoliche degli Emirati, e per il suo impegno per i valori del dialogo, comprensione e solidarietà tra i popoli e le tradizioni religiose solennemente proclamate dal storico Documento di Abu Dhabi e incarnato nello Zayed Award for Human Fraternity”. L’auspicio del Papa è che la sua eredità possa continuare a ispirare “gli sforzi di uomini e donne di buona volontà di tutto il mondo a perseverare a intrecciare legami di unità e di pace tra i membri della nostra unica famiglia umana”.