Comunicazione: WeCa, on line il tutorial su “‘Panico morale’. L’educazione davanti ai contenuti mediatici che ‘indignano’”

(Foto: WeCa)

“‘Panico morale’. L’educazione davanti ai contenuti mediatici che ‘indignano’” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina, mercoledì 18 maggio, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, scritto e condotto da Alessandra Carenzio analizza il fenomeno del “panico morale” o “moral panic” scatenatosi, per esempio, in occasione della pubblicazione sulla piattaforma Netflix della serie coreana “Squid Game”, una serie violenta, vietata ai minori ma che proprio i minori – contravvenendo ai divieti – hanno accolto anche sul digitale come fenomeno “cult”, con tanto di “merchandising”, parodie e passaparola virali.

“Il panico morale”, viene spiegato nel tutorial, è il fenomeno di indignazione popolare che si scatena “davanti a contenuti, aspetti, pratiche che non riusciamo a comprendere, che ci toccano direttamente, che sono ad alta polarizzazione (pro o contro) e che, possiamo dire, richiedono un intervento più complesso di un semplice cenno di repulsione o spavento”.

Come gestire, allora, queste – a volte giustificate – ondate di indignazione? “Occorre accompagnare, descrivere i confini, spiegare i contenuti e le motivazioni”. Un approccio, insomma, che favorisca la nascita di un dialogo educativo anche a partire da ciò che scandalizza, perché “fermare l’ondata è impossibile. Occorre ascoltare, accompagnare, spiegare e creare occasioni di confronto”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese viene infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.