Diocesi: Piacenza-Bobbio, oggi pomeriggio tavola rotonda su “Il Brasile tra speranze e paure” con il vescovo Plínio José Luz da Silva

“Il Brasile tra speranze e paure”. Se ne parlerà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio, nel corso della tavola rotonda organizzata dal Centro missionario della diocesi di Piacenza-Bobbio. Dalle 18, presso il centro “Il Samaritano”, moderati dal missionario don Giuseppe Frazzani, ora parroco di Carpaneto, in Brasile per diversi anni, interverranno mons. Plinio Josè Luz da Silva, vescovo di Picos (Piauì – Brasile), e Daniele Piccoli, piacentino da anni impegnato in Brasile come operatore sociale in appoggio ai piccoli agricoltori della Bahia.

Alla tavola rotonda, si aggiungeranno le testimonianze di alcuni sacerdoti provenienti dalla diocesi di Picos, don Francisco Bezerra e don Francisco di Assis Sousa, che stanno ora prestando servizio nella diocesi piacentina-bobbiese. “Sarà l’occasione – si legge sul sito web del settimanale diocesano ‘Il nuovo giornale’ – per ritrovarsi tra Chiese sorelle, rivivendo il legame tra la nostra Chiesa e quella picoense, guardando al Brasile di oggi: tra speranze e paure. Mons. Plinio racconterà la sua visione della Chiesa che sta percorrendo il cammino sinodale, mentre con Daniele Piccoli si parlerà della congiuntura socio-economica di una società che si avvicina alle prossime elezioni”.