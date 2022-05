Diocesi: Fossano, stasera incontro “Dove va la Chiesa di Francesco: la sfida della sinodalità” con don Battocchio

“Dove va la Chiesa di Francesco: la sfida della sinodalità”. Questo il tema dell’incontro in programma questa sera a Fossano. A proporre e stimolare la riflessione sarà il teologo don Riccardo Battocchio, attuale presidente dell’Associazione dei teologi italiani e professore invitato della Pontificia Università Gregoriana di Roma. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale fossanese l’Atrio dei Gentili in collaborazione con la diocesi di Fossano, si terrà dalle 20.45 presso l’aula magna del Seminario interdiocesano.

“In attesa del documento che raccoglie le conclusioni dell’Assemblea sinodale di Cuneo e Fossano, obiettivo della serata – si legge in una nota – non è tanto riflettere sul Sinodo come evento puntuale, ma sulla sinodalità come forma, stile e struttura della Chiesa. E questo richiede una vera e propria conversione, che ha tempi lunghi, che si pone obiettivi di grande rilevanza”. La registrazione video della serata sarà disponibile sul canale YouTube Diocesi di Cuneo e di Fossano.