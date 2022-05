Festival biblico: Vittorio Veneto, 12 eventi dal 20 al 22 maggio. Mons. Pizziolo, “in quest’epoca di sommovimenti e paure c’è bisogno di speranza”

Sono 12 gli eventi in programma a Ceneda (Tv) per la 18ª edizione del Festival biblico, storica kermesse partita da Vicenza e diffusa nelle diocesi del Veneto quest’anno dedicata al tema dell’Apocalisse. Il calendario curato da diocesi di Vittorio Veneto e La chiave di Sophia prevede come sempre una grande varietà di incontri che ravviveranno Ceneda per tutto il weekend fino allo spettacolo conclusivo della domenica sera a cura dell’Accademia Teatrale da Ponte. Si alterneranno dialoghi, meditazioni in cammino, concerti e spettacoli teatrali per far riflettere non solo attraverso le parole della Bibbia ma anche con la filosofia, l’arte, la musica.

“Sono già alcuni anni – ha sottolineato il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo – che la diocesi si è coinvolta nel Festival biblico. Ritengo che sia stata una scelta davvero positiva, che aiuta le persone a cogliere la straordinaria capacità della parola della Sacra Scrittura di illuminare e interpretare le situazioni che stiamo vivendo”. “Così è anche quest’anno – ha proseguito –, in cui verrà messo a fuoco il libro dell’Apocalisse. Quando, ad esempio, diciamo ‘apocalittico’, intendiamo ‘catastrofico’. In realtà ‘apocalittico’ significa ‘rivelativo’ e – alla luce del contenuto di questo libro – si tratta di una rivelazione piena di speranza. Non si può certo dire che in quest’epoca di sommovimenti e di paure non ci sia bisogno di speranza! Ringrazio vivamente gli organizzatori e auguro che questo evento aiuti tante persone ritrovare motivi di fiducia e di speranza”.

Tra i contributi che saranno offerti quelli dello storico padre Felice Autieri, del sociologo Luigi Gui, della filosofa Francesca Rigotti, del teologo e patrologo don Davide Fiocco, del biblista Federico Zanetti e dell’iconografa Nikla de Polo. Sabato sera si terrà l’incontro biblico sui colori dell’Apocalisse guidato da Cristina Falsarella, direttrice dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali, e dal biblista Lourdes García Ureña. Prevista anche una meditazione/passeggiata all’alba di domenica 22 maggio verso il santuario di Sant’Augusta con Ludwig Monti (monaco di Bose) accompagnato dall’arpa di Giada Dal Cin.

Non mancheranno iniziative per coinvolgere anche i più piccoli e quelli dedicati al dialogo con la scienza e alla musica. Il programma completo è disponibile su www.festivalbiblico.it.