Lavoro: Ucid, da oggi al 20 maggio missione del Movimento Giovani a Bruxelles. Delle Site (presidente), “riproporre i valori fondativi dell’Europa”

Da oggi al 20 maggio il Movimento Giovani Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) sarà a Bruxelles nell’ambito di una missione istituzionale. La missione, promossa dai giovani appartenenti all’associazione che riunisce i manager e gli imprenditori cattolici, è articolata in una serie di incontri con decisori pubblici, associazioni di categoria ed esponenti della Comece ed intende rimettere al centro dell’agenda europea “l’Europa delle persone e del lavoro”.

“La nostra sfida – sottolinea Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid – consiste nel riproporre i valori fondativi attorno ai quali l’Europa ha trovato la propria unità, insieme all’alta vocazione cristiana e civile dei suoi padri, proprio nel momento in cui l’Unione è messa duramente alla prova dalla crisi post-pandemica e da una nuova crisi geo-politica. La missione assume anche un particolare significato per il battesimo del primo coordinamento giovanile a livello europeo dell’Uniapac, l’associazione internazionale degli imprenditori e dei dirigenti d’azienda cristiani, proprio su iniziativa italiana, che si terrà venerdì 20 maggio”.

“Crediamo infatti – continua Delle Site – che la dimensione europea sia la sfera di governo attraverso la quale affrontare quello che il Santo Padre ha definito un cambiamento d’epoca: la crisi ambientale, quella economica e la costante decrescita demografica, unite all’acuirsi di quella che ormai è a tutti gli effetti una terza o quarta guerra mondiale a pezzi. L’Europa ha iscritta nelle sue stesse fondamenta una missione di pace: o ne torna consapevole o sarà difficile per il mondo trovare un autentico equilibrio, e noi giovani non intendiamo restare alla finestra mentre la storia ci chiede una coraggiosa testimonianza”.

Nel primo giorno della missione, i giovani imprenditori cattolici incontreranno presso la Camera di commercio italiana a Bruxelles gli esperti di programmazione e fondi europei. Seguiranno gli incontri di carattere istituzionale: da Francesco Genuardi, ambasciatore italiano presso il Regno del Belgio, agli europarlamentari Antonio Tajani, Simona Baldassarre, Raffaele Fitto, Patrizia Toia, Matteo Adinolfi, il presidente dei giovani imprenditori di Yes for Europe Matteo dell’Acqua, don Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, e Friederike Ladenburge, consigliere con delega all’Etica e alla Salute della Comece. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Uniapac Europe Laurent Battaille, il segretario generale Uniapac, Rodrigo Whitelaw, il consigliere Uniapac Europe Riccardo Ghidella, il segretario generale dell’Ucid Cristiana Maldifassi, il presidente del Cts dell’Ucid Riccardo Pedrizzi e il delegato italiano per Uniapac Giovanni Facchini Martini.