Giovani: Forum famiglie Lazio, da Roma a Pordenone per educare al consumo responsabile

Il progetto “Seed – Sostegno, economia, educazione”, promosso dal Forum Famiglie Lazio, “ha conquistato” Pordenone e a partire dall’incontro programmato per domani, 19 maggio, sul tema ottimizzare i consumi domestici, il Comune metterà a disposizione dei giovani una delle proprie sale conferenze per seguire il seminario on line.

“Durante questo percorso, grazie al valore della rete esistente tra i vari presidi regionali dei Forum familiari e della qualità del rapporto con le Istituzioni e il Terzo Settore, è nata la richiesta di collaborazione con il Forum delle associazioni familiari del Lazio, forti del riscontro ottenuto con il progetto Seed sulle tematiche del consumo consapevole, partito il 19 aprile scorso, che andrà avanti fino al 23 giugno”, spiega una nota del Forum laziale.

Il Settore Politiche giovanili, Pubblica istruzione, Formazione, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro del Comune di Pordenone ha già avviato un’iniziativa rivolta ai giovani per valorizzarne il loro ruolo di facilitatori sui temi dell’animazione della città, la prevenzione del disagio e la cultura della cittadinanza consapevole, che ora potranno approfondire grazie al Forum famiglie Lazio.

Il progetto Seed, pensato per sostenere le famiglie economicamente più vulnerabili, a seguito in particolare della pandemia, è aperto anche a tutti coloro che vogliono imparare a gestire il proprio budget, ottimizzando al meglio le risorse disponibili

I giovani di Pordenone saranno collegati anche per gli appuntamenti successivi, che si svolgono sempre dalle 18 alle 20: il 24 e il 26 maggio su gestione del risparmio familiare, il 31 maggio e il 9 giugno su bonus e agevolazioni per la famiglia, il 16 giugno su compilazione del Cv e bilancio di competenze e infine il 23 giugno su mercato del lavoro, cambiamenti e prospettive.

Oltre alla formazione gratuita, sono a disposizione consulenti familiari e del lavoro, economisti, avvocati, psicologi, pedagogisti e una linea di numero verde 800642395 per l’orientamento.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’adesione del comune di Pordenone che ha voluto in particolare coinvolgere i giovani, responsabilizzandoli affinché sia in famiglia che tra i coetanei diventino promotori di consumi sostenibili e consapevoli – afferma Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio -. Questa nuova sinergia segna una tappa significativa del progetto Seed, che si rivela un ottimo volano intergenerazionale”. “Ci auguriamo di poter continuare a estendere e magari replicare il nostro progetto, allargando la rete dei partner con l’obiettivo di sostenere ed educare tutti i soggetti che compongono la famiglia per prevenire situazioni di vulnerabilità economica, imparando a gestire il budget familiare e risolvendo specifiche situazioni di difficoltà sia grazie ai nostri esperti, sia attraverso operazioni di mutuo aiuto con la rete di famiglie solidali”, conclude Balsamo.