Calcio: Csi Roma, sabato e domenica si giocano le finali della “Oratorio Cup 2021/2022”

(foto Csi Roma)

Sono in programma per sabato 21 e domenica 22 maggio, le finali per la stagione 2021/2022 del torneo di calcio “Oratorio Cup – Ricostruire la comunità attraverso lo sport” che si giocheranno all’Heaven Sporting Club Torraccia di Roma, in via Francesco Paolo Bonifacio 167. Il torneo, organizzato dal Comitato di Roma del Centro sportivo italiano (Csi) grazie al progetto Comunità solidali 2020 della Regione Lazio, nel prossimo fine settimana vedrà la partecipazione di circa 1.800 persone tra ragazzi e famigliari, provenienti da parrocchie ed oratori della provincia di Roma.

Si contenderanno il titolo 150 squadre, divise in 9 categorie dall’Under 10 fino agli amatori. “La pandemia è stata una sfida che oggi, alla luce dei numeri dell’edizione 2021/2022 dell’Oratorio Cup di Roma, possiamo affermare di aver vinto. Questo ci dà il giusto entusiasmo per guardare alla prossima stagione sportiva con fiducia”, le parole di Daniele Pasquini, presidente del Csi Roma, riportate sul comunicato di presentazione nel quale il torneo viene definito “un progetto educativo”.