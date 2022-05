Tv2000: oggi il Rosario per la pace in Ucraina dalla chiesa di Santo Stefano a Genova, con mons. Anselmi

(Foto: Tv2000)

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 18 maggio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario per la pace in Ucraina trasmesso su Tv2000 (canale 28, e 157 Sky), InBlu2000 e su Facebook e dedicato in particolare alle vittime innocenti della guerra, agli anziani, alle mamme e ai bambini sotto le bombe o in fuga dalle loro case. La preghiera, con la partecipazione del Coro nazionale ucraino “Veryovka”, sarà trasmessa dalla chiesa di Santo Stefano a Genova, con mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova.