Spiritualità: Padova, il Giugno Antoniano dedicato agli 800 anni dalla predica di Forlì

A Forlì, a settembre 1222, frate Antonio fu chiamato a sostituire il predicatore designato per una celebrazione solenne. Nonostante fosse straniero, quel frate portoghese riuscì a farsi comprendere da tutti, rivelando la sua profonda cultura biblica. A questo importante anniversario – gli 800 anni della predica di Forlì – è dedicato il Giugno Antoniano 2022, che dopo due anni di pandemia celebra, finalmente, anche il ritorno in presenza, secondo la tradizione, della solenne processione con la statua e le reliquie del Santo il 13 giugno, festa di sant’Antonio. Il programma delle iniziative è stato presentato oggi a Padova. Tornano in presenza anche i pellegrinaggi dalle diocesi del Veneto che caratterizzano la Tredicina dal 31 maggio al 12 giugno. E il via libera comprende anche moltissimi eventi culturali inseriti nel cartellone del Giugno Antoniano 2022 che, senza restrizioni, animeranno dal 24 maggio per oltre un mese Padova e alcune località della provincia, come Camposampiero e per la prima volta Piazzola sul Brenta.

Verrà riproposto il “Progetto 13 giugno online” per portare la solennità del Santo nelle case dei devoti, soprattutto di coloro che non potranno essere presenti nel santuario. Il sito web dedicato e interattivo www.13giugno.org, che ha avuto molto successo nei due anni di pandemia, permetterà non solo di seguire l’intera giornata tramite pc e mobile, ma anche di fare virtualmente tutti quei gesti che si compiono solitamente in basilica, come seguire le messe o scrivere una preghiera a sant’Antonio (che sarà stampata e portata alla Tomba del Santo dai frati), o anche fare una donazione a Caritas Sant’Antonio per i progetti di solidarietà dei frati.

La rassegna di quest’anno avrà un accento particolare sulla devozione antoniana e sulla storia che la caratterizza, con una riscoperta importante. È il caso della cosiddetta “Tavola di Camposampiero”, che dopo un restauro sarà esposta per la prima volta nella Cappella del Tesoro in Basilica del Santo a partire dal 1° giugno (“Con Gesù tra le braccia”, dal 1° giugno al 9 ottobre 2022). Si tratta di un’opera a tempera su tavola di Andrea da Murano del 1486, proveniente dalla Cella della Visione di Camposampiero, che la tradizione ci ha consegnato come giaciglio di sant’Antonio.

Di sicuro impatto sarà la rievocazione storica del “Transito di frate Antonio” che partirà da Camposampiero il 12 giugno all’alba e raggiungerà Padova a fine giornata. Quest’evento, tra sacra rappresentazione e rievocazione in costume, ripercorre chilometro per chilometro la strada che nel 1231 fece Antonio, che dalla metà di maggio si trovava nel convento di Camposampiero. Info sul cartellone completo con tutti gli eventi culturali e le celebrazioni religiose su www.santantonio.org.