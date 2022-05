Tratta: Gruppo Santa Marta, domani presenterà il piano di contrasto al Papa e poi alla stampa

Sarà il card. Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente del Gruppo Santa Marta, a presiedere, domani, una conferenza stampa nella sala Marconi di Palazzo Pio. L’appuntamento è per giovedì 19 maggio, alle 12.30. A fianco responsabili del Gruppo, relatori alla conferenza stampa, esaminerà l’azione e il piano di contrasto alla tratta di esseri umani che il Gruppo Santa Marta avrà presentato a Papa Francesco nell’udienza papale, nella stessa mattinata. Il cardinale e gli altri relatori saranno poi disponibili per un colloquio. Il convegno del Gruppo Santa Marta si svolge dal 17 al 19 maggio presso la Pontificia Accademia per le Scienze Sociali in Vaticano. È la prima volta in tre anni che il board – civili, leader della società, vescovi e religiose – ha modo di incontrarsi di persona dopo la pandemia.

L’incontro di questa settimana si propone di esplorare cosa funziona, cosa non funziona e come il Gruppo Santa Marta può mantenere la sua promessa iniziale di riunire i decisori di tutto il mondo per condividere le proprie esperienze e iniziative, imparare gli uni dagli altri e trovare soluzioni alla tratta di esseri umani.