Russia: Nizhnevartovsk, nella città mineraria il 22 maggio si consacra una nuova chiesa cattolica

Nel cuore della Russia, a Nizhnevartovsk, città che è parte del territorio della diocesi cattolica della Trasfigurazione, il vescovo di Novosibirsk, Joseph Werth, consacrerà domenica 22 maggio una nuova chiesa intitolata a san Nicola taumaturgo. A riferirlo è il giornale cattolico siberiano. L’edificio, che è stato terminato nel mese di novembre, ospiterà i cattolici di rito latino e quelli di rito bizantino. Finora, la comunità cattolica che vive in questa città dove si estraggono gas e petrolio, si riuniva per la preghiera nella cappella della casa parrocchiale. Il giovane rettore della parrocchia, don Peter Pavlyshin, morto il 29 dicembre scorso a causa del Covid, aveva fatto in tempo a celebrare, il 25 novembre 2021, la prima divina liturgia nella nuova chiesa, la cui costruzione è durata 5 anni. Infatti il 23 ottobre 2016 il vescovo aveva consacrato la pietra angolare. Don Peter aveva 42 anni ed era di origini ucraine.