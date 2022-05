Diocesi: Aversa, venerdì la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla XI edizione di Festa dei Popoli

(Foto: diocesi di Aversa)

Venerdì 20 maggio la diocesi di Aversa accoglierà i dirigenti scolastici e i docenti referenti dei vari istituti scolastici per la cerimonia di consegna dell’attestato di partecipazione alla XI edizione di Festa dei Popoli Aversa.

“Vogliamo vivere con le scuole un momento di gioia e di confronto, ma soprattutto di ringraziamento per essere stati nostri compagni di viaggio anche in questo difficile anno, ancora fortemente segnato dalla pandemia”, annunciano Lina Ingannato e Mariolina Ferraro, referenti per il “Percorso Scuola” dell’iniziativa diocesana che, sin dal lontano 2011, è diventata un evento-guida sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione e della promozione multiculturale.

“Esserci fa la differenza – proseguono le due docenti – e tutti insieme abbiamo dato un segnale di unità e di speranza, quella speranza che non può venir meno soprattutto nei momenti di difficoltà che abbiamo vissuto e che stiamo ancora affrontando”.

La cerimonia in programma venerdì prossimo si svolgerà presso la Sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa e vedrà la partecipazione del vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, e del vescovo ausiliare di Pozzuoli, mons. Carlo Villano. Nell’occasione verranno presentati i video relativi ai due laboratori inseriti quest’anno nel “Percorso Scuola”: “Pace in tutte le lingue” e “Gocce di memoria”.

Le attività della “Festa dei Popoli 2022” avevano preso il via il 9 dicembre 2021 con la preghiera interconfessionale nella chiesa cattedrale e si concluderanno domenica 29 maggio ad Aversa, in piazza Municipio, con un evento all’insegna della musica e dell’aggregazione multiculturale.

Il video sul laboratorio fotografico “Gocce di memoria” verrà rilasciato sui canali ufficiali della diocesi venerdì mattina alle ore 12, in concomitanza con la cerimonia di premiazione.