Sport: Milano, domenica la prima edizione della Coppa Emiliano Mondonico e della Popotus Cup per ragazzi

È in programma per domenica prossima, dalle 10 nel Centro sportivo Pertini di Cornaredo, la prima edizione del trofeo sportivo dedicato alla memoria di Emiliano Mondonico, riservato alle squadre di calcio under 10 e minivolley, oltre che la prima edizione della Popotus Cup – Campioni di valori!, laboratori strutturati come un gioco di ruolo, in cui si affrontano delle missioni di squadra e si vince solo con l’aiuto di tutti. L’iniziativa, che secondo quanto riportato sul comunicato vedrà la partecipazione di circa 500 bambini, è organizzata da Avvenire, da Csi Milano e dall’Associazione Emiliano Mondonico, con lo scopo principale di far vivere una domenica di festa e di diffusione di valori umani, all’insegna del connubio educazione e sport, coerente con la missione di educare le giovani generazioni al vivere civile. “Lo sport, strumento di crescita ed educazione per i ragazzi, sulle pagine del quotidiano Avvenire trova spazio non solo con la cronaca degli eventi principali, ma soprattutto quale scuola di vita”, ha affermato Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. La giornata prevede anche un contest fotografico per il quale le squadre saranno chiamate a farsi una foto di gruppo, sollevando una sedia in aria come simbolo di tutte le scelte non violente, in ricordo del gesto compiuto da Emiliano Mondonico in occasione di un rigore negato al Torino nella finale di ritorno della Coppa Uefa del 1992, giocata ad Amsterdam contro l’Ajax. Le foto saranno postate sui social con l’hashtag #coppamondonico e la più significativa o divertente verrà premiata.