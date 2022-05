Fisco: Treu (Cnel), “apprezzamento per la riforma del contenzioso tributario”

“Esprimiamo apprezzamento per la riforma del contenzioso tributario varata ieri in Consiglio dei ministri”. Ad affermarlo è oggi il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), Tiziano Treu. Che in una nota ricorda come “lo scorso novembre, il Cnel ha depositato una proposta di legge sullo stesso tema (A.C. 3352 e A.S. 2467) e nella medesima direzione concernente la ‘Riforma dell’ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario’, contestualmente all’iniziativa di integrazione ed attuazione dello Statuto del contribuente (A.C. 3333 e A.S. 2421), al termine dei lavori di una autorevole Commissione di studio tuttora operativa”.

“Nelle scorse settimane – aggiunge Treu –, l’Assemblea del Cnel ha approvato, inoltre, due ulteriori iniziative legislative di delega in materia di riforma dell’accertamento e di riforma della riscossione che verranno depositate in Parlamento nei prossimi giorni”, “In via di completamento ci sono ulteriori iniziative concernenti il superamento dell’Irap e la riforma dell’Iva e delle accise, oltre alla formulazione di proposte organiche di riforma in senso duale del sistema tributario e di revisione puntuale delle misure di tax expenditures”, prosegue Treu. “L’auspicio è che il forte impegno del Cnel e delle parti sociali in esso rappresentate nello svolgimento dei primari compiti ausiliari al Parlamento ed al Governo possano contribuire fattivamente al compimento dell’ambizioso disegno riformatore del Sistema fiscale italiano”, conclude il presidente del Cnel.