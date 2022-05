Ucraina: visita di Pejcinovic Buric (Consiglio d’Europa). “Inimmaginabili sofferenze. Stop all’aggressione russa”. Pacchetto di aiuti

“Chiedo ancora una volta la fine immediata delle ostilità e il mantenimento della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. L’inimmaginabile sofferenza e distruzione inflitta al popolo ucraino dall’aggressione russa e la barbara violenza contro donne e bambini non hanno posto nella nostra visione dell’Europa come continente di pace in cui i diritti umani sono rispettati, la democrazia prospera e lo stato di diritto prevale”. Lo ha affermato, concludendo la sua visita in Ucraina, il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić. “Ho incontrato il presidente Zelenskyy, il vice primo ministro Stefanishyna, il ministro degli Esteri Kuleba, il primo viceministro degli Esteri Dzhaparova e membri della delegazione ucraina all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Ho anche incontrato rappresentanti dell’esercito e della società civile, compresi i leader del Majlis del popolo tartaro di Crimea, oltre a visitare Borodyanka e Irpin”. Pejčinović Burić specifica: “Ho ribadito al presidente Zelenskyy e al popolo ucraino il sostegno e la solidarietà incrollabili del Consiglio d’Europa durante questi tempi molto difficili. Le prove di indicibili atrocità a cui ho assistito nel nostro Stato membro, l’Ucraina, sono fonte di profonda preoccupazione. Durante la visita, ho concordato con le autorità ucraine un pacchetto di misure immediate per affrontare le conseguenze dirette dell’aggressione russa”.