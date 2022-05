Libri: Il Pozzo di Giacobbe, nella nuova “Collana Spirito&Vita” le riflessioni maturate nelle case di spiritualità e cultura in Italia

“Proporre testi e autori che vogliono abitare la vita delle persone, terreno fecondo dove lo Spirito genera vita e la vita è nutrita dallo Spirito di Dio che abita in ogni uomo e in ogni donna”. Questo l’obiettivo della nuova collana “Spirito&Vita” della casa editrice Il Pozzo di Giacobbe. Ad inaugurarla due direttori di case di spiritualità e cultura del Triveneto: don Federico Giacomin, direttore della casa Villa Immacolata di Torreglia (Pd) con il libro “Caro Cleopa ho qualcosa da dirti. Il discernimento per tutte le stagioni della vita”, e di don Davide Fiocco, direttore della casa Centro Papa Luciani a Santa Giustina (Bl) con il volume “Lettere da Ippona. Parole antiche per il ventunesimo secolo. #agostinoggi”. “È una collana – spiega una nota – dove possono confluire testi che vogliono condividere l’attività e la riflessione maturate nelle case di spiritualità e cultura in Italia: corsi di Esercizi spirituali, il discernimento, la vita interiore, la pedagogia e la spiritualità ignaziana, attualizzazioni di temi e autori classici con un linguaggio attuale e accessibile a tutti”. “Nel tempo della rapidità digitale – viene sottolineato – è quanto mai opportuno offrire testi che accompagnino la persona nella cura della vita spirituale e nella maturazione della relazione con Dio e le persone. Il confronto con la pluralità delle spiritualità è una delle sfide che vedrà sempre più coinvolta la Chiesa nella fede che verrà”.