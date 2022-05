Diocesi: Ravenna, al via il servizio docce e guardaroba all’Opera Santa Teresa

Inaugurato questa mattina, alla presenza tra gli altri dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, del direttore di Santa Teresa don Alberto Graziani, il nuovo servizio “Docce e Guardaroba” per persone bisognose. Si completa così il terzo tassello del ri-orientamento dell’Opera Santa Teresa alle nuove povertà.

Dopo l’apertura, nell’ottobre del 2021, della Casa della Carità, che ha già accolto una ventina di persone in difficoltà, e la mensa che già oggi serve un centinaio di pasti caldi ogni domenica (e altrettanti cestini per la cena), ora si concretizza anche questo nuovo servizio pensato soprattutto per i senzatetto e per chi ha difficoltà abitative. Il servizio sarà aperto due giorni a settimana il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ad accogliere le persone ci saranno una dipendente, che lavora anche alla Casa della Carità, volontari della “Camminiamo insieme” (la onlus dei volontari di Santa Teresa) e una delle suore di Santa Teresa di Gesù Bambino, che sarà anche referente del servizio. L’attività sarà coordinata da Filippo Botti, responsabile delle attività istituzionali dell’Opera.

Ogni accesso avviene in accordo col centro d’ascolto della Caritas diocesana, che concede alla persona bisognosa un pass per l’ingresso al servizio. Nei nuovi spazi ci sarà, anzitutto, una sala per l’accoglienza con bibite calde e fredde a disposizione. Poi, due ambienti con il guardaroba (maschile e femminile) dove vengono distribuiti vestiti alle persone che ne hanno bisogno e infine tre docce, di cui una per disabili. A ogni ospite sarà dato un kit per l’igiene, con sapone e tutto l’occorrente per la doccia, e un altro con accappatoio, intimo e asciugamano.