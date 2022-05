Morti sul lavoro: diocesi Trapani, il 13 maggio a Valderice veglia di preghiera per chi ha perso la vita

L’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Trapani, in collaborazione con l’Azione cattolica, il Progetto Policoro, il Movimento cristiano lavoratori, ha organizzato una veglia di preghiera per tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro. La veglia avrà per tema: “La vera ricchezza sono le persone. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio alle 20.30 nella parrocchia Maria Ss. della Purità a San Marco in Valderice. “La cronaca troppo spesso ci consegna le storie di sorelle e fratelli che proprio nel luogo del loro impiego perdono la vita, le statistiche sono impietose almeno tre persone perdono la vita nel proprio luogo di lavoro ogni giorno. Nel 2021 sono stati quasi 2 mila gli infortuni nel territorio trapanese, 4 gli episodi mortali, 51 le denunce di malattie professionali, e nel solo mese di gennaio 2022 ben 143 gli infortuni – commenta Gino Gandolfo che guida l’ufficio diocesano della pastorale del Lavoro –. Il lavoro deve permettere a tutti di darsi pane e di sostenere la vita in pienezza e senza sfruttamento. Come ci ha ricordato Papa Francesco la vera ricchezza sono solo e sempre le persone e la sicurezza sul lavoro non deve essere mai considerata un costo ma il più grande investimento che un imprenditore possa fare perché la vita umana è il bene più grande”.