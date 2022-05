Suor Maria Carola Cecchin: Torino, il 14 maggio messa con il card. Semeraro in vista della beatificazione

Sabato 14 maggio, alle 10.30, il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, presiederà nella Chiesa della Piccola Casa di Torino (via Cottolengo 14) una solenne celebrazione eucaristica in preparazione alla prossima beatificazione della venerabile suor Maria Carola Cecchin (1877-1925), la prima suora cottolenghina elevata agli altari.

La celebrazione di beatificazione, come annunciato lo scorso 11 marzo, si terrà sabato 5 novembre 2022 a Meru, in Kenya. “La beatificazione di suor Maria Carola Cecchin – sottolinea la superiora generale delle Suore di S.G.B. Cottolengo, madre Elda Pezzuto – è un dono di grazia per la nostra Congregazione di Suore del santo Cottolengo, per tutta la Piccola Casa e la Chiesa. Per accogliere questo dono desideriamo vivere insieme un cammino di celebrazioni ed eventi che ci aiutino a conoscere la santità ordinaria di questa donna consacrata e missionaria cottolenghina e a lodare Dio per le meraviglie che Lui compie nei suoi figli che Lo cercano e Lo amano”. In questo cammino verso la beatificazione, si inserisce la messa con il cardinale. “È la madre Chiesa che ha approfondito e dichiarato che la vita di suor Maria Carola è stata una esistenza evangelica, una missionaria eroica nella fede, nella speranza, nella carità, una consacrata che ha avviato vie nuove di evangelizzazione, inculturando l’annuncio di Cristo nella terra del Kenya con una pastorale missionaria intercongregazionale e di comunione nella diversità dei carismi. Preparandoci alla sua beatificazione, la sua santità ci aiuti a vivere oggi il nostro cammino di santità nella Chiesa”. La messa di sabato 14 maggio sarà trasmessa in diretta streaming su www.cottolengo.org.