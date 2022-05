Terremoto Centro Italia: Norcia, Centri di comunità frazionali, consegnati i lavori

(Foto Comune Norcia)

Sono stati consegnati ieri i lavori per la realizzazione dei Centri di Comunità da realizzarsi nelle frazioni di Piediripa, Savelli e Valcaldara. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria, stazione appaltante, ha effettuato stamattina i sopralluoghi per ciascuno spazio individuato. I tre plessi, si legge in un comunicato del Comune di Norcia, saranno finanziati con le donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45500 attivato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per un costo complessivo di circa un milione di euro. “Queste strutture si inseriscono all’interno delle nostre comunità frazionali e saranno utilizzati come centro di aggregazione in tempo di pace e, all’occorrenza, per fronteggiare le emergenze e vivere quindi il nostro territorio che si sta ricostruendo, in assoluta sicurezza. Grazie ancora una volta alla solidarietà degli italiani e al sistema di Protezione Civile, promotore della raccolta fondi attraverso gli Sms solidali” dichiara il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Le strutture avranno una dimensione di 150 mq e si inseriscono in un progetto ampio che doterà la Valnerina di presidi diffusi di Protezione Civile e di Socialità, sulla base dell’ordinanza del Commissario Straordinario n.48/2018. La realizzazione è prevista in 150 giorni, come da capitolato, salvo proroghe dettate dall’attuale situazione che investe in particolar modo la penuria dei materiali.