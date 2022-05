Diocesi: Gris San Benedetto del Tronto, l’11 maggio conferenza sulla reincarnazione

Nuovo incontro del corso di formazione sui nuovi movimenti religiosi alternativi, a cura del Gris di San Benedetto del Tronto. L’appuntamento mercoledì 11 maggio, alle 21.15, in modalità on line per ragionare sulla reincarnazione. Ne parlerà la professoressa Francesca Benigni, docente di Teologia dogmatica alla Scuola di Formazione teologica della diocesi di San Benedetto del Tronto.

“Quando mi chiedono se esiste la reincarnazione – afferma la responsabile del Gris Giancarla Perotti – sono contenta perché sottintende una ricerca spirituale ed io esordisco con un’altra domanda: ‘Quale reincarnazione? Perché ce ne sono diverse’. La reincarnazione presuppone un’individualità o non la presuppone o presume anche una evoluzione spirituale. Ci si reincarna immediatamente o dopo un centinaio di anni? In un particolare gruppo o religione o in tutti/e? La concatenazione di queste posizioni può dare luogo a tante diverse prospettive. Una buona percentuale di giovani e di adulti uomini e donne, oggi queste domande se le fanno”.