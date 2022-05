Diocesi: Cassano all’Jonio, il 16 maggio incontro con don Luigi Verdi su un verso della canzone “Prospettiva Nevskij” di Battiato

Riprende un verso della canzone “Prospettiva Nevskij” di Franco Battiato – “Com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire” – il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 16 maggio, alle 19, presso il Teatro Sybaris, di Castrovillari.

Ritorna in diocesi, don Luigi Verdi, della Comunità di Romena. Il vissuto della Pieve e dei suoi viandanti. Un’occasione per il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, per guardarsi dentro, esplorare il nostro modo di vivere e riconoscere così il bisogno di respirare, di trovarsi e di abbracciare gli uomini e la vita. Il fondatore della Comunità di Romena proporrà una riflessione sottolineando quanto sia complicato, ma non impossibile, ritrovare la luce nelle tenebre e la speranza di qualcosa che si riaccende e rinasce dopo il buio, ritrovare un po’ di luce dentro l’imbrunire che tutti viviamo intorno a noi. “La nostra volontà di resistere all’odio e alla violenza ci permetta di vivere in comunione e di rinnovare la speranza che ci fa guardare oltre la sofferenza e la guerra, per intuire quell’alba di cui abbiamo tutti profonda nostalgia”, è l’auspicio dell’incontro.