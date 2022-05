Vescovi Triveneto: il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia confermato alla presidenza

I vescovi della Conferenza episcopale Triveneto hanno provveduto oggi, riuniti in occasione del loro incontro periodico nella sede di Zelarino (Venezia), al rinnovo delle cariche. Sono stati rieletti – con un ulteriore mandato quinquennale – il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, presidente, il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, vicepresidente e il vescovo di Concordia-Pordenone, Giuseppe Pellegrini, segretario della Conferenza episcopale Triveneto. I vescovi hanno, quindi, affrontato le prospettive del Cammino sinodale attualmente in atto, alla luce di quanto emerso nella prima fase di “ascolto” realizzata in questi mesi nelle varie diocesi e rielaborata nei documenti di sintesi recentemente presentati alla Cei. Si sono, inoltre, confrontati sull’appuntamento ormai imminente dell’assemblea generale dei Vescovi italiani in programma dal 23 al 27 maggio prossimi. Nel corso della riunione odierna i vescovi hanno poi incontrato il nuovo Consiglio di amministrazione della Facoltà Teologica del Triveneto, presieduto dal Roberto Crosta, insieme al preside don Andrea Toniolo, al segretario generale don Gaudenzio Zambon e all’Economo Giorgio Beltrame per fare il punto sull’attività accademica e sull’andamento economico dell’istituzione.