Povertà educativa: Rossi Doria (“Con i Bambini”), “divario tra Nord e Sud si ripercuote sui ragazzi. Invertire rotta è spinta a coesione e a sviluppo sostenibile”

(Foto: "Con i Bambini")

“Il divario tra Nord e Sud si ripercuote soprattutto nei confronti di bambini e ragazzi. Potenziare le competenze di base dei minori promuovendo le discipline Steam nei contesti provinciali delle regioni del Mezzogiorno è un primo passo per cercare di superare questo divario”. Lo ha dichiarato Marco Rossi Doria, presidente di “Con i Bambini”, in occasione del lancio del bando “Strumenti per crescere” del valore di 3 milioni di euro, promosso da Fondazione Cdp e dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per sostenere lo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche dei giovani nel Mezzogiorno. “La famiglia di provenienza e il territorio in cui si vive – ha osservato Rossi Doria – influiscono ancora troppo sul livello di istruzione e di competenze che i minori riescono a raggiungere. Secondo gli ultimi dati Istat, tra iscritti al secondo anno delle scuole superiori di secondo grado nell’anno scolastico 2018-19, il 30 per cento non ha raggiunto un livello sufficiente nelle competenze alfabetiche. Nelle regioni del Mezzogiorno la percentuale di minori che non hanno competenze matematiche sufficienti è pari al 53%, la disponibilità di un pc e di una connessione internet è, in media, meno del 60% e la quota di persone con competenze digitali adeguate scende al 17%”. Per il presidente di “Con i Bambini”, “invertire questa rotta è un dovere civile come dice l’art. 3 della Costituzione e una spinta alla coesione e allo sviluppo sostenibile, che è fondato sulla conoscenza diffusa”.