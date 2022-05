Ucraina: ministero Istruzione, finora poco meno di 23mila studenti accolti nelle scuole italiane

Dal 24 febbraio ad oggi, le studentesse e gli studenti ucraini accolti negli istituti scolastici italiani sono 22.788 (erano 4.778 il 21 marzo scorso), di cui 5.060 nella scuola dell’infanzia, 10.399 nella primaria, 5.226 nella secondaria di primo grado e 2.103 nella secondaria di secondo grado. Rispetto al totale, 1.495 sono gli studenti che frequentano i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia). Il totale delle scuole che hanno accolto gli alunni ucraini è pari a 4.223. Lo comunica oggi il ministero dell’Istruzione diffondendo il report “Rilevazione accoglienza scolastica studenti ucraini” con dati aggiornati a ieri pomeriggio.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale: il 21% è concentrato in Lombardia (4.836 alunni in 864 istituti scolastici), il 12% in Emilia-Romagna (2.774 in 457 scuole) e l’11% in Campania (2.412 studenti in 471 istituti).