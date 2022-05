Cinema: alla I edizione del festival Orizzonti Italia-Cuba presenti la Dg Cinema MiC, Cinecittà-Anica e Roma Lazio film commission

La prima edizione di Orizzonti Italia-Cuba si terrà a L’Avana dal 4 all’11 giugno 2022. Non solo un festival, bensì un evento culturale e interculturale che abbraccia il cinema e l’audiovisivo nella sua dimensione artistica, formativa, produttiva e promozionale. È quanto è stato illustrato nella conferenza di presentazione che si è tenuta a Roma lunedì 9 maggio. Come hanno sottolineato i due direttori artistici Simone Faucci e Luis Ernesto Doñas, Orizzonti Italia-Cuba “nasce con l’idea di superare il concetto convenzionale di Festival, presentandosi quale vero e proprio ponte tra diverse culture, unite dal linguaggio universale cinematografico”.

“Tutte le occasioni di incontro, a partire dai festival – ha indicato Mariella Troccoli della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del MiC – si rivelano opportunità preziose per mettere in dialogo i soggetti del settore, dai produttori alle autorità competenti, che possono favorire così efficaci vie di sviluppo e possibilità di attivare forme di coproduzione tra Paesi”.

Un’ottima intuizione Orizzonti Italia-Cuba. Lo ha affermato Roberto Stabile, Cinecittà S.p.a. Head Special Projects Mic e Anica Head International Department, il quale ha precisato: “La manifestazione è una preziosa occasione per portare i film italiani non solo agli operatori locali, ma anche all’area geografica tutta, all’America Latina”. E ancora: “Con le problematiche Covid che ancora affliggono la Cina, e parte del sud est asiatico, con i venti di guerra che soffiano a est, assume ancora più importanza consolidare i rapporti con le Americhe, e Cuba è opportunamente collocata al centro del ‘Nuovo mondo’ e naturale approdo per ogni iniziativa”.

Favorevole all’intesa è il console dell’Ambasciata di Cuba Félix Lorenzo González, che ha dichiarato: “Esistono profondi legami culturali tra l’Italia e Cuba. Tale iniziativa giunge in un momento particolare soprattutto per Cuba, che sta vivendo un processo di cambiamento e di adeguamento”. Del resto, come ha ricordato il direttore artistico Doñas, il governo cubano è in procinto di varare la sua Film Commission per sostenere il settore a livello internazionale.

Tra i protagonisti della I edizione di Orizzonti Italia-Cuba c’è la Regione Lazio con il suo suggestivo territorio, tra le location più utilizzate tra cinema e Tv. Ne ha parlato Luciano Sovena, Presidente della Roma Lazio Film Commission: “Oltre al fondo che ormai da 6 anni sostiene i progetti di coproduzione internazionale, merita attenzione l’esperienza di ‘Torno Subito’, il bando formativo per i mestieri del cinema che ha un diretto collegamento con la storica Escuela Internacional de Cine y TV a Cuba, realtà legata all’eredità formativa proprio di Cesare Zavattini”.