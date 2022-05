Salute: Carta di Padova, i consigli dei pediatri per il benessere fisico e mentale dei bambini

La prima delle indicazioni contenute nella Carta di Padova pubblicata dal Dipartimento salute donna e bambino dell’Università di Padova, con l’egida della Società italiana di pediatria (Sip), sulla rivista Frontiers in Pediatrics, riguarda la salute nutrizionale, rispetto alla quale si raccomanda di allattare al seno il proprio bambino; favorire il consumo quotidiano di frutta e verdura; scegliere farine poco raffinate; limitare il consumo di alimenti preconfezionati e ridurre il consumo di sale.

Rispetto alla salute cardiovascolare, si invita a far praticare ai bambini sotto l’anno di vita 30 minuti di gioco attivo ogni giorno; da 3 a 5 anni a coinvolgerli in giochi attivi e far praticare l’attività fisica preferita; da 6 a 17 anni a far fare più di un’ora di attività fisica moderata ogni giorno, più di 3 ore di attività fisica strutturata sulla base della preferenza. Infine occorre evitare l’eccessiva esposizione agli schermi, massimo un’ora al giorno da 2 a 5 anni, massimo 2 ore al giorno dopo i 5 anni.

Per quanto riguarda la salute respiratoria occorre evitare l’uso di sigarette tradizionali ed elettroniche e limitare l’esposizione dei più piccoli all’inquinamento (evitare le vie di traffico maggiore). Istituire usanze familiari per rinforzare il senso di appartenenza; giocare e trascorrere del tempo con i propri figli, dedicato e affettivamente investito; favorire un’educazione emotiva e impostare limiti, abitudini e orari per favorire l’autonomia i consigli per la salute mentale.