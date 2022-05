Israele: Amb. Israele presso Santa Sede, 17 maggio simposio a Roma su prospettiva femminile sul cambiamento climatico

“Pensare green insieme – una prospettiva femminile sul cambiamento climatico e la sostenibilità”: è il titolo del simposio che si terrà a Roma, presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, martedì 17 maggio (dalle 17 alle 18:30), per iniziativa dell’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà “Auxilium”. Il Simposio, spiegano dall’ambasciata di Israele, si pone come “un’occasione di ricerca e di dialogo per promuovere attività di cooperazione per vivere in armonia e proteggere la nostra ‘casa comune’: il deterioramento ambientale globale infatti ci chiama a rivedere le nostre politiche, a ripensare all’economia e allo sviluppo sociale in termini di sostenibilità. Con sfide così serie e urgenti davanti a noi, molte persone e organizzazioni che condividono la stessa preoccupazione sono impegnate, in tutto il mondo, a cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale globale”. Interverranno come relatrici suor Alessandra Smerilli, Segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Dalit Wolf Golan, Vicedirettrice israeliana e direttrice dello sviluppo regionale dell’Associazione EcoPeace Middle East, organizzazione unica che riunisce ambientalisti israeliani, palestinesi e giordani, la giornalista Fausta Speranza e la teologa suor Linda Pocher.