Salute mentale: Napoli, un convegno sulla inter-disciplinarità. Tra i relatori il card. Montenegro

“Inter-disciplinarità nella salute mentale. Nuovo modello culturale, educativo e normativo” è il titolo del convegno in corso a Napoli, a Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Un tema di ricerca che si avvale anche del confronto con le istituzioni di governo e scientifiche della Repubblica d’Albania, soffermandosi, tra l’altro, sull’accordo esistente tra la Comunità di Sant’Egidio e il governo albanese. Sono tante e non semplici le difficoltà che s’incontrano nell’affrontare il problema della sofferenza mentale e altrettante nel trovare le soluzioni idonee.

Come ha evidenziato il card. Francesco Montenegro, tra i relatori, “molti sono i soggetti impegnati attorno alla complessa realtà della malattia psichica e mentale: operatori sanitari di diverso grado e specializzazione, famiglie, volontari, strutture. Tutti generosamente attorno ai malati che spesso purtroppo si ritrovano in vicoli ciechi – è preoccupante il poco impegno della politica – che non permettono l’aiuto necessario per loro. Percorre la strada della sofferenza e del dolore non è facile. Spesso le cause sociali, biologiche, psicologiche e relazionali, collegate all’ambiente familiare, invece di aiutare accrescono in queste persone il senso di solitudine e di emarginazione”. Tra gli altri interventi, quelli di Milva Ekonomi (Minister of State for Standards and services of albanian government), Cesare Mirabelli (presidente emerito della Corte Costituzionale), Arben Gjata (rettore University of Medicine in Tirana), Annamaria Parente (presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato), Edlira Harizi (Regional hospital Durres Albania chief of division of neurology).