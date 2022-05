Coronavirus Covid-19: in diminuzione i casi in carcere, 713 i detenuti positivi

Continua a diminuire il numero di casi di positività al Covid tra i detenuti nelle carceri italiane. Secondo i dati del Monitoraggio negli istituti penitenziari diffusi dal ministero della Giustizia attualmente i positivi sono 713 (di cui 5 nuovi giunti) su un totale di 53.997 detenuti (707 asintomatici, 3 sintomatici e 3 ricoverati esternamente). Sette giorni fa i positivi erano 1.022 su 53.931 detenuti. Dai dati aggiornati a questo pomeriggio e diffusi poco fa il totale delle somministrazioni di vaccino a detenuti è pari a 109.531 (una settimana fa erano 109.243). Prosegue anche il calo del numero di agenti positivi: su 36.939 del personale in organico, sono 891 quelli attualmente contagiati (891 in degenza presso il proprio domicilio, 12 in degenza in caserma e nessuno ricoverato in ospedale) rispetto ai 893 della scorsa settimana.