Filosofia: Ragusa, domani continuano i seminari hegeliani

Con i due seminari “Hegel e le rivoluzioni”, a cura di Stefania Achella (Università degli Studi Chieti-Pescara) e “Spirito e natura. L’Africa di Hegel” a cura di Santo Burgio (Università di Catania), proseguono mercoledì 11 maggio, alle 12, presso l’Ex Convento di S. Teresa di Ragusa Ibla, i seminari hegeliani dal titolo “Stato Rivoluzione Spirito”.

L’ente promotore è la Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere (Ragusa) dell’Università di Catania, in collaborazione con la Società filosofica italiana (sez. Iblea) e la Cattedra di Dialogo tra le culture. I tre seminari sono centrati su alcuni degli aspetti più rilevanti dell’Hegel filosofo politico, in particolare la doppia dialettica individuo-stato e storia particolare-storia universale, il rapporto Natura-spirito e il complesso rapporto con le rivoluzioni come evento storico e come nodo concettuale. Il filo rosso che li lega e li ispira è la ricerca di un aggiornamento sugli aspetti più dibattuti attualmente della filosofia politica di Hegel.