Libri: Cl Milano, mercoledì presentazione di “Contro la guerra” di Papa Francesco

Comunione e Liberazione organizza – in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana e Solferino – un incontro in occasione della pubblicazione del libro di Papa Francesco “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”, mercoledì 11 maggio, alle 18, nell’aula magna dell’Università degli studi di Milano˗Bicocca.

Intervengono: mons. Paolo Martinelli, vescovo Ausiliare di Milano; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero della comunicazione della Santa Sede; Gian Guido Vecchi, vaticanista del Corriere della Sera; Elena Mazzola, presidente ong Emmaus; Giovanna Parravicini, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana; Luca Sommacal, presidente di Famiglie per l’accoglienza.

L’introduzione e la conclusione sono affidati a Davide Prosperi, presidente Fraternità di Cl. I saluti saranno a cura di Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli studi di Milano˗Bicocca, e di Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale Libreria Editrice Vaticana.