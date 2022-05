Spettacoli: Caltanissetta, ritorna al Teatro Regina Margherita il musical “Chiara di Dio”

Nel 2005 per la prima volta viene rappresentato al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta il musical “Chiara di Dio”. Il vescovo Mario Russotto, presente in teatro, conobbe in quell’occasione la compagnia teatrale e, successivamente, il regista Carlo Tedeschi e la realtà del Lago di Monte Colombo di Rimini, dove ha sede la Fondazione Leo Amici. Da quell’incontro nacque a Santa Caterina Villarmosa una piccola sede distaccata della Fondazione, la Casa del Ponte, una casa di accoglienza per i giovani, per ritiri spirituali, con la cappella dedicata ai Santi Francesco e Chiara e la scuola di danza, teatro, musica e canto.

Il 13 e 14 maggio prossimi, alle 21, “Chiara di Dio” torna nuovamente al Teatro Margherita di Caltanissetta, con la Compagnia Teatrale RDL – Ragazzi del Lago. Lo spettacolo, promosso dalla Fondazione Leo Amici e prodotto dall’Associazione Dare, è introdotto dalle parole di Papa Giovanni Paolo II, che definisce Chiara e Francesco “fenomeni”, “leggende’’. Intorno al lettino di Chiara ormai morente scorrono il primo e il secondo tempo dello spettacolo, attraverso i momenti più toccanti e straordinari della sua vita: l’incontro con Francesco, la fuga da casa, il taglio dei capelli per la sua consacrazione, l’obbedienza a Francesco. Episodi drammatici e di vita quotidiana: dallo spettacolare confronto con i Saraceni fino alla singolare figura di suor Filippa.

Lo spettacolo, per il quale l’autore e regista si è avvalso delle Fonti Francescane, fa emergere l’umanità e l’attualità di Chiara e Francesco.