Noticum: i giovani missionari sulla rivista multimediale. La famiglia Balestrieri, dal Perù a Quarto Oggiaro (Milano)

Sul numero di maggio 2022, la rivista digitale della fondazione Missio “Noticum” propone “Tutto Comigi”, il convegno missionario giovanile: dall’incontro con il Papa, che ha consegnato ai giovani missionari tre verbi: alzati, prenditi cura, testimonia, alle relazioni nella quattro giorni a Sacrofano dal 22 al 25 aprile scorsi. Beppe Magri nella rubrica “Laici e missione ad gentes” si interroga sullo “stile di vita e stile di chiesa” per questa “categoria” di missionari. Nelle pagine che seguono don Marc Bigirindavyi, prete burundese che opera pastoralmente in Italia, presenta il suo libro sui martiri di Buta; “Missio km zero” presenta l’attività della famiglia Balestrieri, prima missionaria in Perù, ora nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. E poi le relazioni del 65° convegno missionario nazionale dei seminaristi. Chiudono il numero le pagine con le notizie dai continenti e la recensione di alcuni libri contenuti al Cedor, il centro documentazione di Missio Oscar Romero al Cum di Verona. Noticum può essere letto e scaricato qui.