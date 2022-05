Educazione e sport: Laureus Sport, presentate a Vimercate le nuove attività per i bambini “in memoria di Fabrizio Carretti”

Lo scorso sabato 7 maggio, a Vimercate (MB), in occasione del Torneo Internazionale di Rugby “X Nations” organizzato dall’Asd Pirati Rugby, si è svolto l’evento di presentazione delle nuove attività e di condivisione dei risultati legati al progetto ‘Sport for Good Vimercate in memoria di Fabrizio Carretti’ che coinvolge i bambini in attività sportive e psicomotorie gratuite, nel ricordo del gigante del private equity Fabrizio Carretti, finanziatore di Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Il progetto in memoria di Fabrizio Carretti è condotto in collaborazione con il consultorio familiare della Fondazione “Centro per la Famiglia Carlo Maria Martini Onlus” e in rete con i Servizi sociali del distretto di Vimercate per la segnalazione e presa in carico di minori di età compresa tra i 7 e 14 anni. I bambini coinvolti sono inseriti in attività di società sportive del territorio con accompagnamento psico educativo da parte dei tutor Laureus. Il progetto ha un orizzonte temporale di 3 anni, per poter avere un impatto sulle vite dei bambini e per poter arricchire il territorio, con le sue realtà di riferimento, di competenze e di uno sguardo nuovo allo sport. La Fondazione Laureus Italia Onlus opera nelle periferie di Milano, Napoli e Roma dal 2005 a supporto di minori che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica. In oltre 10 anni Laureus Italia ha coinvolto più di 5000 bambini in oltre 14 progetti che offrono più di 20 differenti attività sportive. Il lavoro di Laureus Italia si fonda sulla costruzione di una rete socio-sportiva che include oltre 30 associazioni sportive e 20 scuole e sulla messa a punto di un preciso modello di intervento.