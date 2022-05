Musica: al via l’Euro Christian Music Festival. Russi e ucraini canteranno insieme per un messaggio di pace 

“È motivo di grande orgoglio per la nostra città ospitare l’Euro Christian Music Festival”. Così ha esordito il vicesindaco di Venaria Reale, Gianpaolo Cerrini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento musicale, che si svolgerà l’11 e il 13 maggio, alle 20.30. La presentazione, tenutasi questa mattina, è stata introdotta dal pastore Franco Drago della missione cristiana Gospel House, la cui sede è nell’edificio che ospita il teatro di via Druento, 274, a Venaria, in cui si svolgerà la competizione canora. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Venaria Reale e della diocesi di Torino. “Abbiamo l’occasione di far conoscere la voce di Dio” ha affermato il pastore Franco Drago. Il direttore artistico Fabrizio Venturi ha proseguito dichiarando: “Il nostro obiettivo è diffondere la Parola di Dio attraverso la musica, soprattutto in un momento così difficile, sia a causa della guerra, sia a causa della pandemia. Fuori concorso avremo sul palco due grandi artiste, che si esibiranno insieme, provenienti dalla Russia e dall’Ucraina, tra le quali non vi è competizione, in quanto essa è già espressa dal conflitto in essere. Abbiamo voluto, mediante l’esibizione congiunta delle due artiste, trasmettere un messaggio di pace”.